El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó una reunión con diversos directivos de hospitales y escuelas del distrito en el Auditorio Hugo del Carril, ubicado en el Palacio Municipal, con el objetivo de hacer un balance de los resultados de la primera edición del Programa de Facilitadores Estudiantiles en Salud (ProFES) que se hizo el año pasado y proyectar los lineamientos de trabajo a concretar durante este año.

“Este programa está pensando para construir junto a los jóvenes de nuestras escuelas secundarias y técnicas. En un momento de tanta división de nuestra sociedad, no hay nada más importante que hacer un esfuerzo por vincularnos con nuestros chicos y chicas, que ellos tienen una cultura y educación sobre el cuidado de su propio cuerpo mucho mayor de la que tuvimos nosotros”, sostuvo Álvarez.

Esta iniciativa busca promover la construcción de prácticas de cuidados desde una perspectiva de salud integral con adolescentes entre 13 y 18 años, a partir de la articulación entre las áreas de Educación, Culturas y Deportes, de Salud y Defensa Civil. La misma cuenta con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la medicina, psicología, nutrición, trabajo social, psicopedagogía y enfermería, como así también se desarrollan talleres sobre temas vinculados a la salud mental, a la educación sexual integral y de conocimientos sobre el manejo ante una situación de emergencia (práctica de RCP y detección temprana de ACV).

Este programa se implementó durante el año pasado en 32 escuelas secundarias de la ciudad, se hicieron 96 talleres entre marzo y octubre y se capacitaron 815 estudiantes. En esta oportunidad se hará en otras 38 escuelas, donde se dividirán los grupos según su edad (12 a 14 y 15 a 18 años) para trabajar cada tema y se incorporarán nuevos materiales audiovisuales y recursos interactivos para fortalecer la comprensión y participación.

También participaron de la actividad: las secretarias de Educación, Cultura y Deporte, Natalia Gradaschi; y de Salud, Cecilia Ciochi.