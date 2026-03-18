En una jornada de trabajo y compromiso, la comunidad se unió para poner en valor el Club Unión Vecinal de Quilmes. La actividad, organizada por el Polo Socisal y Productovo Pedro Coria junto a la Unión de Clubes de Quilmes y que contó con la colaboración de vecinos y voluntarios que se reunieron para arreglar y pintar el club.

Un gesto en contra del olvido

La jornada se realizó en el marco de los 50 años de la última dictadura militar, como un recordatorio de la importancia de los espacios de encuentro y libertad. "Nuestra mejor forma de decir #NuncaMás es habitando nuestros espacios, llenándolos de color y de pibes jugando", expresaron los organizadores.

Un club, un territorio de libertad

El Club Unión Vecinal es uno de los muchos clubes de barrio que existen en Quilmes, y que son fundamentales para la comunidad. "Los clubes de barrio son territorio de libertad, de encuentro y de derechos", afirmaron los organizadores.

Agradecimientos

La organización agradece la colaboración de Nelson Chavez, Guillermo Arriola, Facundo Maximiliano Coria y Andrea Duarte, entre otros, por su compromiso con la comunidad.