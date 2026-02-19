El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) ya se siente con fuerza en todo el país, con un impacto directo en el Conurbano y la región. La medida, impulsada en rechazo a la reforma laboral que debate el Congreso, afecta transporte, servicios públicos, actividad municipal y hasta eventos deportivos.

Servicios Afectados

- El transporte es uno de los sectores más golpeados, con trenes y colectivos funcionando con frecuencia reducida o directamente no prestando servicio en algunos ramales.

- La educación también se ve afectada, con gremios docentes adhiriendo a la medida y escuelas con actividad dispar.

- La administración pública nacional anunció que descontará el día a los empleados estatales que no concurran a trabajar.

Cortes y Protestas

- Organizaciones sindicales y sociales anunciaron movilizaciones y cortes en puntos neurálgicos, incluyendo la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Cruce Varela.

- La protesta busca visibilizar el rechazo a la reforma laboral y a las políticas económicas del Gobierno nacional.

Impacto en la Región

- El paro afecta la movilidad diaria de trabajadores y estudiantes en todo el AMBA.

- Comercios y bancos operan con atención limitada o normal según el nivel de adhesión de cada sector. Los bancos no abrieron.

- El movimiento en los cascos céntricos es mucho menor al habitual.

Un Conflicto que trasciende la jornada

La medida de fuerza es parte de una etapa de confrontación abierta entre el Ejecutivo y la CGT por el rumbo económico y las reformas estructurales. El nivel de acatamiento marcará la fortaleza sindical en la región y la capacidad del Gobierno para sostener su agenda legislativa.