En el marco de la celebración del Día del Niño, Huellas una ONG reconocida por su compromiso con la infancia y la vejez, invita a regalar tiempo y compañía a los niños y niñas que más lo necesitan.

En Argentina, miles de niñas y niños crecen en contexto de vulnerabilidad, donde la violencia, el abandono y la falta de afecto forman parte de su día a día. Para muchos de ellos, la infancia no es sinónimo de juegos y alegría, sino de incertidumbre y soledad.

Mientras unos esperan juguetes, otros anhelan algo simple y esencial: alguien con quien jugar.

Esta demostrado que el juego no es solo entretenimiento, sino una herramienta fundamental para el desarrollo emocional y social de los niños. Según estudios de UNICEF y la LEGO Foundation, las actividades recreativas les permiten explorar su entorno, desarrollar habilidades sociales y sanar heridas emocionales. Sin embargo, para millones de niños mexicanos, la risa es un lujo y la supervivencia, la única prioridad.

Una invitación a donar tiempo

Desde Huellas se hace un llamado para que, más allá de la fecha, se genere un impacto positivo y duradero en la vida de los niños. A través del voluntariado podemos acompañar, escuchar y ofrecer experiencias enriquecedoras que marquen la diferencia en su crecimiento y seguridad emocional.

Porque a veces, el mejor regalo no es algo que se envuelve, sino alguien que acompaña.