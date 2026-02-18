El curso inicia en marzo.

El 14 de marzo comenzará un nuevo curso sobre reparación de notebooks, organizado por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Avellaneda y dirigido a todas las personas de la comunidad que cuenten con secundario completo.

Las clases se dictarán en forma presencial, durante cuatro sábados, en el horario de 9 a 12. El objetivo es capacitar en el diagnóstico y reparación de notebooks a nivel de componentes electrónicos y detección de fallas generales, aportar las herramientas para solucionar problemas comunes de funcionamiento y encendido, y enseñar las técnicas de mantenimiento preventivo, tanto de hardware como de software.