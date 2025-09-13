El reconocido tradicionalista quilmeño, Norberto Llamas, volvió a sobresalir en la Fiesta del Caballo y del Carruaje que se llevó a cabo en la ciudad de Chascomús.

Llamas, quien fuera presidente del Fortín Quilmes y uno de sus fundadores, fue uno de los pioneros más destacados en la región en materia de tradicionalismo, poseedor de pilchas gauchas, cabales y carruajes que siempre han sido premiados y reconocidos fuera del distrito y en diferentes presentaciones y fiestas.