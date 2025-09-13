El reconocido tradicionalista quilmeño, Norberto Llamas, volvió a sobresalir en la Fiesta del Caballo y del Carruaje que se llevó a cabo en la ciudad de Chascomús.
Llamas, quien fuera presidente del Fortín Quilmes y uno de sus fundadores, fue uno de los pioneros más destacados en la región en materia de tradicionalismo, poseedor de pilchas gauchas, cabales y carruajes que siempre han sido premiados y reconocidos fuera del distrito y en diferentes presentaciones y fiestas.
Chascomús volvió a ser escenario de una gran celebración para los amantes de la vida rural y las tradiciones camperas. Hoy sábado, y mañana domingo 14 de septiembre tendrá lugar el 11° Encuentro del Caballo y el Carruaje, un evento en el que habrá desfiles, exhibiciones y concursos.
Se trata de un movimiento que busca mantener vivo el valor de los carruajes y la práctica de “atar y pasear”, expresión que refiere a la costumbre de enganchar caballos y salir a recorrer.
Para los organizadores, el encuentro es también un rescate patrimonial. Los carruajes fueron desplazados con la llegada de los autos y la maquinaria agrícola, quedando relegados en galpones o guardados sin uso.
Recuperar su presencia en las calles, asegura, permite transmitir a las nuevas generaciones el modo en que se vivía y se trabajaba en el campo argentino.