El sábado 14 y domingo 15 de marzo, de 15.00 a 21.00, se realizará la 5ta edición de "La Calle de los Libros" en el Complejo Cultural Municipal La Calle (148 y 18 A), con entrada libre y gratuita. El evento reúne a artistas y editoriales locales; y lo organiza la Municipalidad de Berazategui.

De esta manera, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de talleres, librerías, música, poesía, stands de editoriales independientes y artistas gráficos. Además, habrá productores locales del Programa Regalá Cultura.

Para conocer más sobre las actividades culturales municipales, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/cultura.