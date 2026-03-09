En un movimiento clave para el tablero electoral de 2027, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó este lunes que buscará modificar la ley que limita los mandatos de los jefes comunales. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ratificó que la gestión de Axel Kicillof planea abrir el debate en la Legislatura este año para revertir la normativa vigente.

La estrategia del Ejecutivo bonaerense es ambiciosa, que incluye la reelección de intendentes dentro de una "reforma política macro".

82 intendentes en jaque

La urgencia del pedido nace de los propios territorios. Si la ley impulsada durante la gestión de María Eugenia Vidal no se modifica, 82 intendentes (de casi todos los signos políticos) quedarán inhabilitados para presentarse en las próximas elecciones.

La postura de Kicillof:

El gobernador, alineado con el sector de intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), sostiene que, sin este cambio, el peronismo llegaría a las urnas "sin sus mejores candidatos".

El bloque opositor interno:

No todo el oficialismo está de acuerdo. El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, ha sido históricamente el principal impulsor del límite a las reelecciones y mantiene su rechazo.

El tablero de negociación: Reelecciones vs. Boleta Única

Para lograr los votos necesarios en una Legislatura fragmentada, el oficialismo deberá negociar con la oposición. Mientras Kicillof prioriza la continuidad de sus intendentes, los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR presionan para implementar la Boleta Única en Papel (BUP).

"Es un tema que hemos planteado y varias fuerzas ya lo volvieron a plantear. Seguramente será uno de los temas de discusión en los próximos meses", afirmó Carlos Bianco en conferencia de prensa.