Con la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el juez Federal de Quilmes, Luis Armella, encabezó la celebración en la sede del Juzgado Federal en Quilmes Oeste.

Durante el evento del que participaron numerosas figuras de la justicia, política y religiosas de la región, Armella destacó que nació en el seno de una familia trabajadora y que a corta edad tuvo que ayudar a su madre y sus hermanos tras el fallecimiento de su padre: “No hubo magia”, afirmó.

Entre los presentes se encontraban los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi, de Berazategui Carlos Balor, la interina quilmeña Eva Mieri, el obispo Auxiliar de la Diócesis Quilmes Eduardo Redondo, el titular del Colegio de Abogados de Quilmes, Bienvenido Rodríguez Basalo, el ex intendente quilmeño Sergio Villordo, el presidente del HCD Avellaneda, Hugo Barruecos, autoridades judiciales y de la comunidad.