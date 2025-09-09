El evento contará con la participación de 120 alumnos provenientes de distintos colegios de la zona, quienes representarán a sus instituciones y podrán expresar, a través del arte, su visión sobre la sostenibilidad y la industria.

Detalles del evento:

Fecha: Sábado 6 de septiembre

⏰ Hora: 11:00 hs

Lugar: Cámara de Comercio e Industria de Bernal – Belgrano 337, Bernal

Tanto la Cámara de Comercio e Industria de Bernal como Mujeres Líderes en Acción son entidades adheridas a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, lo que resalta la relevancia institucional del encuentro.

Los trabajos ganadores serán parte de un mural conmemorativo, realizado por el reconocido artista plástico Martín Diéguez, presidente de la Asociación Argentina de Artistas Plásticos de la Provincia de Buenos Aires, convirtiendo este evento en un espacio único de aprendizaje, creatividad y compromiso social.

Agradecemos su cobertura para difundir esta iniciativa y visibilizar la participación de los jóvenes, la educación artística y la responsabilidad social de las empresas en nuestra comunidad.