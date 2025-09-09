El espacio que conduce la intendenta Mayra Mendoza renovaba 7 bancas y no solo retuvo todas, sino que obtuvo una más, alcanzando así 8 escaños en esta elección. De esta manera, el bloque oficialista pasará a contar con 14 concejales en el recinto.

Por su parte, el PRO que debía renovar 5 bancas, no presentó lista propia y compitió aliado con La Libertad Avanza, fuerza que en este turno electoral consiguió 4 lugares en el Concejo (una de ellas pertenece al PRO)

En principio, la nueva integración del HCD quedaría conformada por 14 concejales de Fuerza Patria, 5 de La Libertad Avanza, 3 del PRO y 2 de la UCR, aunque aún resta confirmar si habrá divisiones internas que puedan modificar la conformación de los bloques.

Con este escenario, el oficialismo refuerza su peso legislativo y se asegura un rol determinante en la aprobación de proyectos, mientras que la oposición deberá reorganizarse en un Concejo donde la correlación de fuerzas muestra una clara mayoría oficialista.