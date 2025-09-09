Este jueves 11 de septiembre Lanús Gobierno brindará una nueva Jornada de Autocuidado en la Biblioteca Social y Popular Libertador San Martín, ubicada en Eva Perón 2597, Lanús Este, a partir de las 17.30 horas.
Durante el desarrollo de la capacitación, quienes participen aprenderán:
- Reanimación cardiopulmonar
- Maniobra de Heimlich
- Uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA)
Aquellas personas que quieran participar, deberán acercarse a la Biblioteca sin necesidad de realizar una inscripción previa. Al final de las mismas, se entregarán certificados. En caso de lluvia, no se suspenderá.
Las Jornadas de autocuidado, se realizan desde mayo de 2024, son organizadas por Defensa Civil y la Secretaría de Salud. En lo que va del año, se realizaron 132 jornadas con un total de 4.771 personas capacitadas.