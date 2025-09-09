El miércoles 10 y el sábado 13 de septiembre se realizarán jornadas educativas y de visibilización por la Semana de la Epilepsia en Latinoamérica, de 10.00 a 14.00, en Av. 14 y 147 (Berazategui Centro). Estarán organizadas por la Municipalidad -a cargo del Dr. Juan José Mussi-, en articulación con las Asociaciones Civiles Actitud Dravet Argentina y Milagroso Eslabón.
En las dos actividades, que tendrán acceso libre y gratuito, se brindarán los siguientes servicios:
- Charlas informativas sobre cómo actuar ante una crisis convulsiva.
- Capacitación en RCP (Reanimación Cardiopulmonar).
- Vacunación.
- Control de signos vitales.
La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que puede afectar a personas de todas las edades y se caracteriza por presentar episodios de movimientos involuntarios, llamados convulsiones, que pueden afectar a partes o a todo el cuerpo. Las mismas se producen cuando existe una actividad neuronal excesiva. Es uno de los trastornos neurológicos más comunes y afecta a unos 50 millones de personas en todo el mundo.
Para conocer más acerca de los servicios municipales en materia de salud que se brindan en todo el distrito, se puede ingresar en Berazategui.gob.ar/salud.