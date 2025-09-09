El miércoles 10 y el sábado 13 de septiembre se realizarán jornadas educativas y de visibilización por la Semana de la Epilepsia en Latinoamérica, de 10.00 a 14.00, en Av. 14 y 147 (Berazategui Centro). Estarán organizadas por la Municipalidad -a cargo del Dr. Juan José Mussi-, en articulación con las Asociaciones Civiles Actitud Dravet Argentina y Milagroso Eslabón.

En las dos actividades, que tendrán acceso libre y gratuito, se brindarán los siguientes servicios:

- Charlas informativas sobre cómo actuar ante una crisis convulsiva.

- Capacitación en RCP (Reanimación Cardiopulmonar).

- Vacunación.

- Control de signos vitales.

La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que puede afectar a personas de todas las edades y se caracteriza por presentar episodios de movimientos involuntarios, llamados convulsiones, que pueden afectar a partes o a todo el cuerpo. Las mismas se producen cuando existe una actividad neuronal excesiva. Es uno de los trastornos neurológicos más comunes y afecta a unos 50 millones de personas en todo el mundo.