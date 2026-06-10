El jurista, referente de la democracia argentina y exintegrante de la Cámara Federal que juzgó a las Juntas Militares, Ricardo Gil Lavedra, fue reconocido en Berazategui y brindó una charla magistral sobre Democracia y Derechos Humanos. El acto fue encabezado por el intendente municipal, Carlos Balor, y contó con una amplia concurrencia.

"Le doy la bienvenida al Dr. Ricardo Gil Lavedra, una voz muy respetada y escuchada en Argentina. En nombre de toda la comunidad y los presentes, le agradezco muchísimo por venir a Berazategui y darnos esta charla", expresó Balor.

En ese marco, el Dr. Gil Lavedra expresó: "Mi gratitud hacia el intendente Carlos Balor y el Honorable Concejo Deliberante, por el reconocimiento que me han hecho. Estoy muy contento y orgulloso de poder estar compartiendo este momento en esta comuna tan generosa y hospitalaria. Muchísimas gracias, de todo corazón".

Asimismo, durante su disertación, el Jurista afirmó: "La dictadura del ´76 no fue la primera, pero sí la más sangrienta. Cuando recuperamos la democracia en 1983 no era tan sencillo saber qué hacer con las deudas del pasado, con los crímenes ocurridos. Gran parte de la sociedad pensaba que esto no había ocurrido y no quería juicio. Se empezó un camino que no se había recorrido nunca. Yo miro para atrás y me parece imposible que esto se haya hecho, pero pudo hacerse con un gran esfuerzo. Triunfó la oralidad; el juicio fue frente a toda la comunidad".

Y concluyó: "Argentina dio un comienzo en el mundo a un modelo de justicia transicional. El modelo argentino de Memoria, Verdad y Justicia se propagó a nivel internacional. En el orden interno tuvo una importancia fundamental para la Democracia que comenzaba. Fue una condena de repudio a los Golpes de Estado, a la violencia como forma de acción política. Colocó a los derechos humanos, hoy tan olvidados, en el centro de la agenda política de esa Argentina. Recordar los horrores del pasado no sólo tiene que servirnos para que nunca más se vuelvan a repetir, sino para que todos podamos renovar nuestro compromiso con la democracia, una democracia que nos permita gozar de mejores derechos y vivir en una sociedad más justa".

La trayectoria de Gil Lavedra, distinguida por el HCD

Durante la jornada, previo a la charla magistral, el Dr. Ricardo Gil Lavedra fue reconocido por el Honorable Concejo Deliberante de Berazategui como "Personalidad destacada de las Ciencias Jurídicas", por su compromiso con la democracia y los derechos humanos, a través de la Ordenanza Municipal N° 6.839.

"Tuvimos una sesión especial", destacó la presidenta del HCD, Lucía Vega. "Se cumplieron 50 años del Golpe Cívico Militar, de Memoria, Verdad y Justicia, con diferentes acciones. Una de ellas fue reconocer al Dr. Gil Lavedra, uno de los jueces que formó parte del juicio a las Juntas Militares. Fue una sesión hermosa y de mucho respeto".

Estuvieron presentes, además, el Dr. Alberto Biglieri (Pro Secretario del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal), integrantes del Gabinete municipal, concejales, representantes de Movimientos sociales y militantes, entre otros.