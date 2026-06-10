la titular del portal "El Disenso" fue contratada por el propio Senado de la provincia de Buenos Aires

Luego de la conmoción por la muerte del "Indio" Solari y la multitudinaria despedida en Avellaneda, el portal de noticias "El Disenso" publicó como una acusación que Bruno Solari, el hijo del fallecido cantante, trabajaba en el Senado de la provincia de Buenos Aires.Las publicaciones difundían registros laborales y hacían foco en un salario cercano a los 800 mil pesos mensuales, con la intención de asociar a la familia del músico con privilegios políticos o situaciones de favoritismo dentro de la administración pública bonaerense. Sin embargo, poco después se reveló que Bruno Solari no solo efectivamente cumple funciones en el área de Comunicación sino que también dona su sueldo - de aproximamente $800,000 - al Hospital Garrahan.Pero el asunto no terminó ahí.De acuerdo a fuentes anónimas del Senado de la provincia de Buenos Aires,con un sueldo que alcanzaba al menos el doble que el de su denuncia.Mientras cuestiona que una persona perciba actualmente $800.000 mensuales - equivalentes a unos USD 550 al tipo de cambio oficial vigente - solo el contratos que Mariana Páez Escalada mantuvo en 2018 representaba ingresos por aproximadamente USD 700. El contrato, según la información, se extendió durante cerca de 20 meses, entre los años 2018 y 2019.

La copia del expediente de Escalada.

A eso se le suma un dato que agregaron las mismas fuentes: Escalada tendría su residencia en Córdoba, por lo cual se desconoce qué tarea realiza para esa institución y de qué manera las llevaba a cabo a la distancia.

La operación contra el Indio Solari a días de su muerte

La publicación de la información sobre el hijo de Carlos "Indio" Solari se produjo a días de la muerte del cantante. Una campaña impulsada desde sectores cercanos al oficialismo intentó instalar una polémica para teñir la enorme despedida popular.

La ofensiva se desplegó durante las horas posteriores al fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A través de redes sociales, influencers libertarios y la diputada nacional Lilia Lemoine compartieron publicaciones que presentaban a Bruno Solari como supuesto beneficiario de un cargo estatal en la provincia de Buenos Aires.