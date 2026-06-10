Faltan días para la 37° edición de la Prueba Atlética 10K Día del Vidriero “Saverio Terminiello” y la Municipalidad de Berazategui invita a los vecinos y vecinas a alentar a los 5 mil corredores y corredoras que participarán de esta clásica fiesta del deporte. Con el impulso del intendente Carlos Balor, la competencia se realizará este sábado 13 de junio, desde las 16.00, con largada y llegada en Av. 14 y 143.

La Prueba Atlética 10K Día del Vidriero es organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes del Municipio. Cada corredor y corredora inscripto recibirá un kit con número y chip; mientras que las primeras 500 personas anotadas obtendrán, además, la remera oficial de la competencia. La entrega de kits se realizará el jueves 11 y el viernes 12 de junio, de 9.00 a 19.00, en el Complejo Deportivo Municipal Ducilo (calle 5 y 151).

Asimismo, quienes completen el circuito recibirán una medalla finisher al cruzar la meta. Como cada año, la ceremonia de premiación será en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18). Esto reafirma el carácter emblemático de la prueba atlética que disfrutan todos los vecinos y vecinas de la ciudad.