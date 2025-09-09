“Recorrimos el Parque de la Ciudad, donde realizamos tareas de desmalezado y barrido, y compartimos un rato de charla con vecinos y vecinas que, como nosotros, viven con ilusión el resultado de las últimas elecciones. Esa confianza nos marca una enorme responsabilidad: convertir la esperanza en una nueva victoria el 26 de octubre y en una alternativa de gobierno que devuelva dignidad y mejore la vida cotidiana de nuestro pueblo”, señaló Mayra.

En concreto, se trata de un operativo de limpieza integral, desmalezado, embellecimiento de cordones, parquización y arreglo de luminarias de los alrededores del estadio del Quilmes AC, el Parque de la Ciudad y el Polideportivo Municipal, en el radio comprendido entre las avenidas Smith, Laprida, Andrés Baranda y Centenario.

Al respecto, Sebastián García, secretario de Servicios Públicos, comentó: “Estamos trabajando con las cuadrillas, desplegando todos los equipos para poner en valor esa zona. Justamente ayer jugó Quilmes y después de cada partido tenemos programados operativos para dejar de nuevo la zona en condiciones. Esto es dar respuesta a un pedido de los vecinos”.