El TC2000 correrá por primera vez en su historia en un circuito callejero en el Sur de la Ciudad que tendrá 2.790 metros de extensión, pasará por las avenidas Coronel Roca y Escalada y atravesará el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati.

Se correrá el 14 y 15 de marzo de 2026. El TC2000 es una de las categorías más importantes del automovilismo nacional. La recta principal, sobre la avenida Coronel Roca, será de 720 metros, se instalarán 12 tribunas y 1.500 muros de contención. Los boxes estarán dentro del estacionamiento del Parque de la Ciudad y se extenderán a lo largo de 200 metros. Además, 1.800 personas formarán parte de la organización. También habrá 300 baños químicos, 15 ambulancias, cuatro pantallas led, dos hospitales de campaña y un helicóptero.

“Vamos a seguir manteniendo la categoría para continuar la pasión del deporte, de los pilotos, de los equipos y del público. Seguimos impulsando el proyecto que está poniendo en valor al Sur con el Parque Roca y el Parque Olímpico”, sostuvo el secretario de Deportes, Fabián Turnes, en la presentación del evento. Fue junto al titular de la categoría, Alejandro Levy, y a los pilotos de TC 2000 Matías Rossi, Leonel Pernía, Gabriel Ponce de León y Franco Vivian. También participaron el presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César C. Carman, y representantes del Grupo Tango Motorsports, entre otros.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que "por primera vez llegará al sur una fiesta del automovilismo y así impulsamos la Ciudad y su desarrollo, junto a otras propuestas que ya estamos concretando como el polo logístico, desarrollos comerciales y de entretenimiento".

La Ciudad tiene dos antecedentes en circuitos callejeros: en 2012 el TC2000 se presentó en el centro porteño, en un trazado diseñado sobre las avenidas 9 de Julio, Diagonal Norte y De Mayo que pasaba por el Obelisco, el Teatro Colón y la Catedral metropolitana. Y en 2013 se disputó la Ronda de Buenos Aires en Recoleta, sobre las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta, frente a la Facultad de Derecho de la UBA, el Museo de Bellas Artes y Plaza Francia. En total, 1.700.000 personas presenciaron las dos ediciones.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas que impulsa el Gobierno porteño para el desarrollo de los barrios del sur. En este contexto, este mes se iniciará la puesta en valor del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en Villa Riachuelo, donde en 2027 volverá a correr después de 28 años el MotoGP, la principal categoría de motos del mundo. Las obras comprenden la remodelación integral en la pista, los boxes, el paddock, las defensas y las zonas de seguridad, con la incorporación de última tecnología.

Además, y gracias a una alianza con el sector privado, los planes del Gobierno porteño para darle impulso al Sur de la Ciudad también prevén la construcción de viviendas, nueva infraestructura y un polo de entretenimiento y logístico para más de 700 mil vecinos.