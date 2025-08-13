En la segunda fase de su participación en la plataforma cultural más extensa del mundo, MuseosBA suma nuevas muestras en el Perlotti y en los museos Sívori, Larreta, Saavedra y Fernández Blanco, con el apoyo de Mecenazgo.

"Reconstruir un monumento"

La red de MuseosBA del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires continúa su participación en BIENALSUR, la plataforma cultural más extensa del mundo, con nuevas inauguraciones durante agosto. Esta segunda fase incluye exposiciones en cinco museos porteños y cuenta con el acompañamiento del programa Mecenazgo. Las muestras se presentarán el jueves 14 y el viernes 29 de agosto en el marco de la quinta edición de esta bienal internacional de arte contemporáneo que celebra 10 años de trayectoria.

En esta nueva etapa habrá exposiciones en el Museo de Esculturas Luis Perlotti, el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, el Museo de Arte Español Enrique Larreta, el Museo Histórico Cornelio de Saavedra y el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco (sede Palacio Noel). Las mismas abordarán temáticas diversas como la reinterpretación del legado de Lola Mora, las Invasiones Inglesas, la biodiversidad y el paisaje natural, la poesía concreta de Augusto de Campos y los ciclos vitales del planeta, a través de obras de artistas de Argentina, Brasil, Chile e Italia, con curadurías a cargo del equipo BIENALSUR y del Ministerio de Cultura de la Ciudad.