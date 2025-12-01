La presentación del libro “Pedro Pablo Turner, entre dos proyectos de país” de Patricia Miriam Rodríguez se realizará el próximo domingo 13 de diciembre a las 18 horas en el Instituto Lomas de Zamora con la presencia de Dora Barrancos (Socióloga Historiadora Feminista) y Eduardo "Negro " Soares (Abogado. Referente de la agrupación "Convocatoria - Segunda Independencia).