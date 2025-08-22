El próximo sábado 6 de septiembre, el legendario Club Tucumán de Quilmes será escenario de una noche explosiva de rock cuando se presente la banda local DOPA, un nuevo proyecto musical integrado por músicos de reconocida trayectoria en la escena del rock nacional.

DOPA, aunque recientemente formada, cuenta con una base sólida de experiencia y talento. Su frontman y compositor, Ignacio Radaelli, es un nombre conocido por haber integrado bandas como Dos Comodines y Entre Círculos, con las cuales compartió escenario con pesos pesados del rock argentino como Ratones Paranoicos, Intoxicados, Guasones, Kapanga y Las Pastillas del Abuelo, entre otros.

Completan la formación tres destacados músicos quilmeños: Matías Pompilio en guitarra, Mariano De Giacomo en batería y Gastón Bravo en bajo. A la banda se suma también el saxofonista Emmanuel Amoruso, quien actualmente se encuentra en la Ciudad de México (DF), proyectando nuevos horizontes musicales y colaboraciones internacionales como director de orquesta.

Para esta esperada fecha, DOPA estará acompañada por dos bandas amigas que completarán una grilla de lujo. Desde el barrio de La Boca (CABA) llega La Perra Que Los Parió, una agrupación con sólida trayectoria y fuerte presencia en la escena porteña. Además, los quilmeños Inundados, íntimos amigos de DOPA, aportarán su potencia y energía para redondear una noche que promete ser inolvidable.

La cita es el 6 de septiembre en Club Tucumán (Andrés Baranda 941, Quilmes). Las entradas anticipadas ya están disponibles y se espera un gran marco de público. Una oportunidad única para disfrutar del mejor rock local y celebrar el nacimiento de una banda que ya pisa fuerte.

https://www.instagram.com/reel/DFjWXsEvA_d/?igsh=bXI5YXVjeTIzMnE3