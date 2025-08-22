En un contexto dinámico y competitivo como el del mercado inmobiliario argentino, una nueva firma está dando que hablar. Se trata de IRF Inmobiliaria, liderada por el joven martillero público Ignacio Radaelli Fernández, quien, a pesar de haberse matriculado a fines de 2023, ya se perfila como una figura destacada dentro del rubro en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Ubicada estratégicamente en Moreno 690, pleno centro de Quilmes, la inmobiliaria no solo ofrece servicios de compra, venta y alquiler de propiedades, sino que también ha sabido construir una fuerte presencia digital, posicionándose con firmeza en redes sociales y generando impacto entre colegas y clientes. Parte de este éxito se debe al equipo de trabajo que acompaña a Radaelli, un grupo consolidado de profesionales que combinan juventud, experiencia y una visión moderna del negocio.

Pero IRF Inmobiliaria no se detiene en el corretaje: ya se proyecta también como desarrolladora inmobiliaria. En sociedad con Esteban Daniel Lencz, titular de Lencz Bienes Raíces, acaba de finalizar su primer edificio de departamentos en la ciudad de Bernal, ubicado en Ituzaingó 691. Un paso importante que marca el ingreso de la firma en el mundo de los desarrollos urbanísticos de escala.

A la vez, Radaelli avanza en un nuevo proyecto de envergadura: el desarrollo de un loteo semi cerrado en el partido de Presidente Perón, en conjunto con la martillera Mónica Monteseirin, de Monteseirin Propiedades. Esta iniciativa apunta a atender la creciente demanda de espacios habitacionales con entorno natural y mayor calidad de vida.

Con una proyección ambiciosa, solidez operativa y alianzas estratégicas, IRF Inmobiliaria demuestra que no solo llegó para quedarse, sino para transformar el mercado desde una mirada joven, profesional y con visión de futuro.