Un reciente informe del Banco Provincia (IBP Consumo) encendió las alarmas al revelar un desplome histórico en el gasto de los hogares. Durante el mes de abril, el consumo en la Provincia de Buenos Aires y CABA sufrió una caída estrepitosa del 35%, una cifra que retrotrae la actividad económica a los niveles críticos de la cuarentena.

Las zonas más afectadas

El derrumbe no fue parejo, ensañándose particularmente con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):

* Sur del Conurbano: -43.4%

* CABA: -42.3%

* Oeste del GBA: -40%

Radiografía del desplome por rubros

La comparación mensual entre marzo y abril muestra que los consumidores están recortando incluso en lo esencial:

1. Compras Digitales: Cayeron un 55%, liderando las bajas.

2. Supermercados y Alimentos: Un retroceso del 21%, dato que refleja la pérdida de poder adquisitivo en productos básicos.

3. Combustibles: Se contrajeron un 18%.

"Este brutal ajuste y las políticas recesivas no impactan en la casta, sino en las capas medias y los sectores más vulnerables", sentenció Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

¿Por qué se frenó el gasto?

Desde la entidad financiera vinculan este fenómeno directamente con la política económica de Javier Milei. Según el informe, la combinación de una inflación acumulada del 110% (entre diciembre y abril) junto con políticas fiscales contractivas ha pulverizado el consumo privado, afectando principalmente a quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a bienes de primera necesidad.