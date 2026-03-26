En un hecho que marca un nuevo hito para el entramado institucional y productivo de la ciudad, la Gala Mujeres Líderes en Acción fue declarada de Interés Legislativo por unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes.

Este reconocimiento no solo pone en valor la relevancia del evento, sino que también reafirma el rol de Mujeres Líderes en Acción como una organización que impulsa el liderazgo femenino en ámbitos empresariales, profesionales, sociales y comunitarios.

La gala, que se llevará a cabo el próximo 30 de marzo a las 19:00 hs en el Teatro Municipal de Quilmes (Mitre 721), reunirá a referentes de distintos sectores para distinguir a mujeres que, con compromiso, vocación y excelencia, generan un impacto real en la sociedad.

A lo largo de la jornada se reconocerán trayectorias vinculadas a la educación, la ciencia, la salud, la justicia, el desarrollo empresarial, la cultura, la inclusión y el compromiso comunitario, en un espacio pensado para visibilizar historias que inspiran y construyen futuro.

En este marco, Sandra Torres, presidenta de Mujeres Líderes en Acción, expresó:“Que esta gala haya sido declarada de Interés Legislativo por unanimidad es un reconocimiento que nos honra profundamente y que confirma que estamos en el camino correcto. Este evento no es solo una celebración, es una construcción colectiva que visibiliza el enorme valor de las mujeres que, todos los días, transforman la realidad desde distintos lugares.”

Y agregó: “Desde Mujeres Líderes en Acción trabajamos para generar espacios de encuentro, reconocimiento y crecimiento. Creemos en el liderazgo con propósito, en la articulación entre sectores y en la fuerza de una red que impulsa el desarrollo productivo y social de nuestra comunidad.”

La Gala Mujeres Líderes en Acción se posiciona así como uno de los eventos más relevantes de la agenda local, no solo por su nivel organizativo, sino por su capacidad de generar impacto, articulación institucional y proyección.

Con el respaldo del Honorable Concejo Deliberante y el acompañamiento de distintos sectores, esta edición promete consolidarse como una noche de excelencia, reconocimiento y construcción de futuro