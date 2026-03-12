El quilmeño Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, se fue de boca y en Quilmes le pusieron los puntos, El pez por la boca muere, dice el refrán. Y al parecer, al ministro de Gobierno Bonaerense, el quilmeño Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Axel Kicillof, quiso quedar bien en Berazategui pero sus palabras cayeron muy mal en Quilmes. Hecho por lo que varios fueron los funcionarios municipales quilmeños que salieron a cruzarlo a través de la red social del pajarito.

“Cuando yo era chico la gente de Bera quería ser de Quilmes, ahora la gente de Quilmes quiere ser de bera. La gente dice, en Quilmes no hay obras como en Berazategui”, aseguran que dijo. Instantes después se conoció la catarata de reclamos.

La primera en tomar la posta fue la secretaria de Obras Públicas de Quilmes Cecilia Soler, quien señaló:”@Carli_Bianco Eso puede decir alguien que eligió vivir en otro lado. No quienes vivimos en Quilmes y trabajamos todos los días para que nuestra ciudad esté mejor”.

“@Carli_Bianco Con la responsabilidad de gobierno que hoy tienen, les pedimos que empiecen por reactivar las obras que el gobierno provincial tiene paralizadas en Quilmes, que son tantas o más que las que frenó el gobierno de Milei”, agregó.

Al finalizar, Soler le reclamó las obras que Kicillof paralizó en Quilmes: “@Carli_Bianco Son más de 10 las obras paralizadas por la Provincia. 3 obras hidráulicas para nuestros arroyos, obras viales y casi 300 viviendas. Les dejo el listado:

Readecuación Arroyo San Francisco

Repavimentación de Pasco

Readecuación Canal Cordero y Confluencia

Colector Alberdi

Ampliación CIC Agustín Ramírez

Reemplazo de puentes existentes en Camino

Viviendas en Fratassi, Santo Domingo III y IV y

Memoria, Verdad y Justicia”

Pero no fue la única, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, disparó: “Ministro de Gobierno PBA @carlibianco En vez de opinar de los quilmeños, dedíquese a trabajar y gestionar los fondos que aún están pendientes en el Ministerio de Infraestructura PBA para seguir avanzando con las obras en nuestro querido Quilmes (parece que se olvidó)”.

El secretario GIRSU, Roberto Gaudio no se quedó atrás: “@Carli_Bianco que comentario desafortunado el tuyo. Cuando yo era chico me enseñaron que los que queremos a Quilmes tenemos que trabajar todos los días por esta ciudad, aprovecha las oportunidades que te da la política para ayudar.

Anda por ahí que te va a ir mejor.

Vos fíjate”.

Y continuaban las críticas al funcionario de Kicillof.