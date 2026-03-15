El Sindicato Único de Vendedores de la Vía Pública (SIVEP) participó de una jornada de acompañamiento y diálogo con los feriantes de la feria El Dorado, ubicada en la zona de Necochea y Panamá, en Ezpeleta Oeste, donde también se desarrollaron tareas de relevamiento y censado de trabajadores.

Durante la actividad, representantes del gremio recorrieron el predio y conversaron con los puesteros para asesorarlos sobre la regularización de su situación laboral y los trámites necesarios para poder trabajar dentro del marco legal.

En ese contexto, el secretario general de SIVEP a nivel nacional, Oscar Coronel, explicó el proceso que se viene llevando adelante en el lugar y el rol del sindicato en el acompañamiento a los vendedores.

“Está feria fue desalojada porque había algunas irregularidades que por suerte intervino la Justicia y nosotros como gremio pudimos regularizarla. Pudimos hacer un censo general de todos los compañeros que hoy están trabajando, han completado todos los datos que el Gobierno Municipal pidió y lo que nosotros estamos haciendo ahora es garantizar que todo siga su curso normal”, señaló.

El dirigente detalló que actualmente son 200 los puesteros que ya completaron la documentación necesaria y que se encuentran trabajando en el predio. “Es un promedio de 400 vendedores los que pretenden ingresar a esta feria una vez terminada la documentación”, explicó.

Además, Coronel indicó que desde el sindicato se brinda asistencia a los trabajadores para completar los trámites requeridos. “Esa documentación es la que nosotros estamos ayudando a hacer a ellos, como el monotributo. Les damos la obra social a los vendedores de nuestro gremio y también los ayudamos con el seguro de responsabilidad civil, que se lo hacemos a través de empresas que, al ser gran cantidad de vendedores, obtienen un seguro mucho más económico que contratarlo directamente”.

Finalmente, destacó el objetivo del trabajo que realizan desde el gremio. “Ese es nuestro trabajo hoy acá, acompañar. La idea nuestra es mejorarle la calidad de vida a todos los vendedores, no solamente acá sino en todas las del país".