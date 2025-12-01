“Esta es una convocatoria abierta para que se pueda hacer este primer encuentro, pero que luego ampliaremos con demás magistrados que tengan ganas de participar, obviamente; que sepan que van a contar con una vecina, con una ciudadana de Quilmes que va a tener ahora la responsabilidad de ser diputada y que hay un canal abierto a todo aquello que podamos ver de cómo armar y mejorar. Es importantísimo el hecho de poder encontrarse un poco más. Ustedes forman parte institucionalmente de un rol que es determinante”, expresó Mayra, tras agradecer la convocatoria, acompañada por el secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano y su par de Legal y Técnica, Claudio Carbone.

Y subrayó: “Me gustaría que esto se pueda repetir en otros marcos y que en serio cuenten con una diputada para poder tener iniciativas legislativas que nos acerquen un poquito más a ser parte de la solución. No le encuentro otro sentido si uno no vive cada uno de sus días tratando de hacer lo mejor por sus hijos, por su familia, pero básicamente por los que son más peques en este país, en esta provincia. Así que cuenten con esta compañera para poder trabajar lo que creen que es necesario”.

La reunión tuvo como propósito general afianzar el trabajo mancomunado, revisar los avances alcanzados durante el presente año y definir ejes comunes de intervención, proyectando líneas de acción que permitan continuar fortaleciendo una Justicia cercana, articulada y al servicio de los vecinos y vecinas de Quilmes. Además, se entregaron reconocimientos a las y los magistrados.

Por su parte, De Stefano aseveró: “Los buenos deseos de éxitos para esta nueva etapa que comienza y un 2026 que encontrará a nuestra compañera intendenta Mayra Mendoza impulsando los proyectos de ley que en materia judicial se requieren para fortalecer la Justicia en Quilmes”.

De parte de los magistrados, participaron las juezas y jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Griselda Nora Pastorino, Gonzalo Alfredo López Cardoso y Diego De Rosa, así como también el agente fiscal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Federico José Pagliuca; los y las agentes fiscales de las Unidades de Instrucción y Juicio María Eugenia Chiessa (Nº 11 de Quilmes); Javier Leandro Barrera (Nº 2 de Quilmes); Mara Torres (Nº 22 de Quilmes), los y las titulares de las Defensorías Oficiales María Laura Varela (Defensoría Nº 22 de Florencio Varela); Dolores Horna (Defensoría Nº 14 de Quilmes) y María Alice Carolina Salvioli Maliandi (Defensoría Nº 1 de Quilmes).

Asimismo, formaron parte también del encuentro los jueces y las juezas de los Tribunales Orales en lo Criminal: Nº 3, Diego Leonel Feustel, y Nº5, Alejandra Swida, mientras que también estuvieron presentes los jueces y las juezas de los siguientes Tribunales del Trabajo: María Marta Garay (Nº 3 de Quilmes); Diego Alfredo Rosa (Nº 1 de Florencio Varela); Luisina Ortiz (N°4 de Quilmes), y Marcelo Sebastián Amodio (Nº 2 de Quilmes).

Estuvieron presentes el director general de Coordinación Operativa local, Luis Martínez, y su par para la Prevención del Delito y las Violencias, Tomás Spala; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Quilmes (CMFQ), Mario Caputo; su par del Colegio de Abogados de Quilmes, Bienvenido Rodríguez Basalo, y la secretaria general Adjunta de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Patricia Valenti.