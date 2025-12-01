Lanús Gobierno informa las actividades deportivas y recreativas que están disponibles para las personas mayores del distrito, en diversos días y horarios, en cada uno de los Parque Municipales con la finalidad que se acerquen a practicar deporte de forma libre y gratuita.

En el Parque Municipal San Martín, situado en Cnel Sayos N° 2302 en Valentín Alsina, podrán realizar baile (lunes a las 17), gimnasia (martes y miércoles a las 13 y lunes y jueves a las 8:30), yoga (miércoles a las 16) y newcom (sábados a las 15).

En el Parque Central Las Colonias, en Salta y Purita en Remedios de Escalada, habrá baile (martes y jueves a las 8), pilates (martes y jueves a las 9:30 y a las 14), gimnasia (sábados a las 17:30), yoga (miércoles a las 9 y jueves a las 17), beach vóley (lunes, miércoles y viernes a las 17) y caminata (miércoles a las 10).

En el Parque Municipal Gral. Belgrano, ubicado en la avenida Donato Álvarez N° 4468 en Monte Chingolo, los interesados y las interesadas tendrán la posibilidad de hacer baile (viernes a las 17:30) y ajedrez (lunes a las 17:30); mientras que en el Parque Municipal El Ciclón, en Colón N° 4902 en Lanús Oeste, hay gimnasia (lunes, miércoles y viernes desde las 16); y en el Parque Municipal Juan Piñeiro, en Dardo Rocha N° 4350 en Remedios de Escalada, habrá clases de baile (miércoles a las 18) y gimnasia (sábados a las 14:30).

Para formar parte de las mismas, las vecinas y los vecinos deberán presentarte con su DNI al lugar al que deseen concurrir, en los días y horarios detallados anteriormente.