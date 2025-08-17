El evento multitudinario estuvo organizado por Lanús Gobierno en el Parque Central Las Colonias.

Las familias disfrutaron de una tarde llena de espectáculos en vivo, muchas sorpresas y diversión en una gran Kermesse.

Además, se sortearon 100 bicicletas y las chicas y los chicos se llevaron un regalo en su día.

Participaron de la jornada el intendente de Lanús, Julián Álvarez; el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi; la jefa de Gabinete, Nadia Burgos; y la secretaria de Desarrollo Social, Eugenia Meana, entre otras autoridades.