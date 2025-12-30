Lanús Gobierno invita a los vecinos y a las vecinas a acercarse a una nueva edición de la Feria de la Economía Social y Popular “Hecho en Lanús” durante el sábado 3 y el domingo 4 de enero, de 16 a 20, en la plaza Arias (Carlos Gardel N° 1300) y en el Centro Cultural Leonardo Favio (avenida 25 de Mayo N° 131) de Lanús Oeste.

Como cada fin de semana, las y los lanusenses que se acerquen podrán conseguir productos artesanales y acceder a distintas ofertas gastronómicas a precios populares. También encontrarán indumentaria y elementos de bijouterie, entre otros objetos de elaboración propia.

Esta propuesta impulsada por el Municipio es un espacio de oportunidades para las emprendedoras y los emprendedores inscriptos en el Registro Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Este sistema permitió agrupar a personas, unidades productivas (individuales o colectivas), emprendimientos, cooperativas de trabajo, mutuales y distintos proyectos asociativos. Quienes deseen sumarse a esta iniciativa, deberán completar sus datos personales en: www.lanus.gob.ar/registro-economia-social.