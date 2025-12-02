En sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante aprobó la licencia por un año de Mayra Mendoza, designó al Defensor del Pueblo y sus adjuntos, como también a los Jueces de Faltas de los juzgados 2 y 3.

Por unanimidad el legislativo quilmeño aprobó la designación de la ahora exconcejal oficialista Evelyn Giancristóforo como Defensora del Pueblo de Quilmes. Defensora que estará acompañada por los Adjuntos el radical y ex concejal quilmeño Mariano Camaño; el ex presidente del HCD Quilmes durante la gestión Martiniano Molina, Juan Bernasconi; y el recientemente concejal mandato cumplido Ignacio Chiodo.

Con esta conformación, la Defensoría del Pueblo retomará sus funciones luego de años de estar acéfala.

Durante el encuentro estuvo ausente la edil libertaria, Estefanía Albasetti, quien no pudo imponer la designación de Eduardo Cirielli.

También el HCD designó a los titulares de los Juzgados de Faltas N° 2 y N° 3, que quedarán a cargo de Melisa de la O, y de Carla Ocampo.

Otro de los expedientes sancionados fue la licencia a la intendenta Mayra Mendoza, que en los próximos días jurará como diputada provincial. La jefa comunal será reemplazada en el cargo por la edil Eva Mieri.