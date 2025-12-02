La jornada abrirá con el Concierto de Campanas a cargo de Federico Orio, reconocido compositor, percusionista y productor musical tucumano, especializado en campanología y carillón tras formarse en la prestigiosa Escuela Beiaard Centrum Nederland de los Países Bajos. Orio presentará una transposición de su obra "Concierto de metales pesados”, estrenada en 2020 en el X Festival de Jazz de Mar del Plata y posteriormente editada como fonograma. La pieza, originalmente compuesta para cinco campanas con sistema de volteo, será adaptada especialmente para el campanario de la parroquia bernalense, que alberga un histórico juego de campanas fundidas en Milán por la casa Barigozzi en 1923.

Para esta presentación, Orio contará con un ensamble de campaneros invitados: Nicolás Aimone, Joan Benito, Flora Dido, Santiago Gil y Andrés Serantes, quienes completarán esta puesta sonora poco frecuente en el ámbito local.

Tras el concierto en altura, el público podrá ingresar al templo para disfrutar del Sindicato del Drone, una agrupación dedicada a la creación y ejecución de piezas originales de música drone, un género basado en sonidos continuos, texturas expansivas y una escucha profunda que se aleja de las estructuras tradicionales. Utilizando instrumentos como shruti box, armonio, nvike, violines, acordeones, además de voces e incluso un instrumento "inesperado", el colectivo explora cómo la persistencia sonora puede transformar la percepción del espacio.

Para esta ocasión presentarán su obra Vol XXXVII, una composición minimalista concebida para más de 25 intérpretes. Como es característica del grupo, no se trata de improvisación sino de una partitura abierta que permite una interpretación libre, adaptada a la acústica del lugar. El resultado es un paisaje sonoro envolvente que potencia la extrañeza y singularidad que ofrece una locación no convencional como el interior de una parroquia.