Fueron inauguradas la sede Nueva Ana del programa Envión y el Club Social y Deportivo La Costa, de Villa Inflamable. Además, la ciudad recibió 30 móviles policiales, 4 motos y 4 ambulancias

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra recibieron al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para inaugurar obras y entregar móviles de seguridad y ambulancias.

En primer lugar, las autoridades, acompañadas por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el de Seguridad bonaerense, Javier Alonso y la secretaria de Desarrollo Social local, Romina Barreiro, inauguraron la sede Nueva Ana del programa Envión. Con una inversión total de $237.616.023,24, se realizó la remodelación y ampliación del edificio ubicado en Bolívar 4288.

La obra contempló la construcción de nuevos espacios de taller en la planta alta. Además, con fondos provinciales, se entregó nuevo equipamiento para los talleres. En la planta baja se hizo la remodelación integral de la cocina, y se reacondicionó el baño, transformándolo en un sanitario accesible para personas con movilidad reducida.

“Con Ferraresi coincidimos en que hace falta un Estado que se haga cargo. La libertad es no resignar derechos”, dijo Kicillof durante la visita, al tiempo que destacó la gestión del Intendente. “Con ésta y dos sedes más en obra, Avellaneda llegará a las 15”, agregó.

Luego, en el predio del Parque La Estación junto al ministro Alonso y el secretario de Seguridad de Avellaneda, Alejo Chornobroff, se hizo entrega de 30 móviles policiales y 4 motos. Con un presupuesto de $1.666.000.000, Avellaneda alcanzó 148 vehículos entregados por el Gobierno provincial.

Asimismo, nuestra ciudad recibió 4 ambulancias mediante el acuerdo firmado con Provincia Leasing para el SAME y otra, destinada para el UPA 2, de Wilde. En este caso, participaron la viceministra de Salud bonaerense Alexia Navarro, la secretaria de Salud local, Virginia Algañaraz; el presidente del Banco Provincia Juan Cuattromo; y la diputada Mónica Litza.

Por último, los funcionarios encabezaron la inauguración del club de barrio Nº 121 de Avellaneda. Se trata del Club Social y Deportivo La Costa, de Villa Inflamable, donde el Municipio invirtió $ 1.274.819.588,99.

Ubicado en el cruce de Progreso y Gaona, cuenta con una cancha cubierta multideporte con tribuna lateral, dos vestuarios completos para deportistas, vestuario para árbitros y sala de control, SUM, cocina, baños y espacios verdes.

Allí, las autoridades tomaron la palabra. Ferraresi sostuvo que “es importante entender los dispositivos y acciones que necesita cada territorio”. Destacó el rol de los clubes, anunció el futuro CAPS del barrio, y coincidió en la necesidad de contar con una escuela primaria completa y una plaza. “Vamos por ese camino”, confió, al tiempo que valoró el acompañamiento de la Provincia para retomar las obras de 120 viviendas.

“El gobierno de Milei nos robó la plata de las obras a los bonaerenses para que se la lleve el gobierno de EE.UU.”, dijo Kicillof y agregó: “Nos emociona transformarles la vida a los municipios, como el de Avellaneda, con estas obras que hace Ferraresi”.

Durante el acto, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad entregó kits deportivos y la Cooperativa de Reciclado del Docke recibió un crédito de 77 millones. El cierre estuvo a cargo de la orquesta El Docke Musical.