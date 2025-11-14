Lo anunció el Secretario General del gremio de los municipales de Avellaneda, Daniel Aversa, en el mensaje que envió a los trabajadores en su día

El Sindicato Unificado Municipales de Avellaneda (SUMA) celebrará este año el Día de los Municipales con un excepcional sorteo de más de 70 premios. En esta oportunidad, su Secretario General, Daniel Aversa, destacó que no se hará la habitual fiesta y en su lugar anunció el sorteo, a realizarse por el canal oficial de YouTube del Sindicato.

El mismo se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre, y podrán participar todos aquellos trabajadores afiliados al gremio hasta el 30 de noviembre de este año. El total de premios a entregar supera los 22 millones de pesos.

Los premios son:

30 órdenes de compra que van de los $2.500.000.- a los $100.000.-

4 Viajes para 2 personas cada uno, 2 a Mar del Plata y 2 a Villa Carlos Paz.

3 TV, de 43’, de 32’ y un Smart de 32’.

Bicicleta, Microondas, Celular, Hidrolavadora.

22 órdenes de compra de $100.000.- a $25.000.-

2 Pares de lentes.

Ventilador, Cafetera, Pava eléctrica y Tostadora.

4 Cenas para 4 personas cada una.