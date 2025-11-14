La Municipalidad de Quilmes ha informado a los vecinos sobre serios problemas de tránsito en la calle Alberdi debido a una importante avería en una cámara de la empresa distribuidora de energía eléctrica, EDESUR, que ha dejado inoperativos los semáforos de la zona.

La falla en la infraestructura eléctrica fue notificada a las autoridades locales, quienes activaron un plan de contingencia ante la magnitud del problema. EDESUR comunicó que la reparación completa y reconstrucción de la cámara llevará “unos días”.

Llega el Grupo Electrógeno

Para mitigar el peligro y el caos vehicular generado por la falta de señalización luminosa, se está llevando a cabo el posicionamiento de un grupo electrógeno de gran porte sobre la calle Alberdi.

El objetivo de esta maniobra es restablecer temporalmente el servicio de energía que alimenta los semáforos, asegurando la fluidez y seguridad del tránsito hasta que finalicen las obras definitivas de reparación de la cámara subterránea.

⚠️ Recomendaciones a Conductores

• Circular con extrema precaución en las intersecciones sin semáforos.

• Priorizar el paso y respetar las normas básicas de tránsito como si fueran esquinas con cartel de “Pare” o “Ceda el Paso”.

• Se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas para evitar congestiones en Alberdi mientras duren las tareas de instalación del equipo y las reparaciones.

Las autoridades de tránsito municipal se encuentran coordinando acciones para asistir en la regulación del tráfico en los puntos más conflictivos.