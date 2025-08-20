La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó la inauguración de la nueva y primera Veterinaria Municipal, ubicada en la intersección de las calles Dr. Arturo Umberto Illia y Agustín Bardi, en Don Bosco, que tiene la finalidad de descentralizar en un mismo espacio la atención antirrábica, la veterinaria y zoonosis, lo que constituye un hecho histórico para el Municipio de Quilmes.

“Es una alegría enorme la que sentimos por concretar algo que fue una de las muchas demandas de vecinos que se necesitaban en Quilmes, allá cuando empezamos a gobernar en diciembre del 2019. La necesidad de trabajar por nuestros animales, que el derecho a la salud en Quilmes esté garantizado para las personas y también para los animales. Por eso planificamos, diseñamos y anunciamos responsablemente el año pasado que íbamos a poder tener la veterinaria municipal, que hoy estamos inaugurando”, señaló Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano, Obra Pública y candidata a 1ª concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler.

“Esto es una decisión política que tomamos como gestión de gobierno por la escucha activa. Tiene que ver con el resultado del trabajo de organizaciones que sin el Estado sería imposible atender las demandas de todo lo que significa el cuidado de los animales en nuestro municipio. Siempre lo decimos y sabemos que nadie se realiza ni se salva solo, que tienen que trabajar en conjunto y tenemos que confiar en los proyectos de gestión que dieron y dan resultados, con infraestructura y organización”, resaltó la Intendenta.

“Sepan que nuestro sentido diario es trabajar para mejorar Quilmes. Entonces les quiero pedir que este 7 de septiembre, que son las elecciones, si hay un modo de agradecer esta nueva veterinaria municipal es por los proyectos de trabajo de nuestra gestión en Quilmes y eso lo representa Ceci Soler, nuestra secretaria de Obra Pública y primera candidata a Concejala. Queremos seguir trabajando, sabemos que falta muchísimo por hacer y por eso pedimos que vuelvan a confiar una vez más en nosotros, porque esa confianza será devuelta con más trabajo, gestión y organización”, subrayó.

Durante la actividad, la Jefa comunal también entregó diversos diplomas a instituciones y entidades que articulan de forma permanente con el área de Zoonosis para la realización de operativos de castración y vacunación. Ellos son: Adopciones Quilmes, Caballos de Quilmes, Pancitas Llenas, Comando Cuchita, La Esquina de Magnus y cinco proteccionistas independientes.

Por su parte, Soler detalló: “Esta veterinaria municipal, la primera en la ciudad de Quilmes, fue construida en un 100% con fondos municipales. Es un lugar que también va a colaborar con la descentralización de la atención municipal, así que en este sector de Don Bosco vamos a contar con este espacio para la atención y tratamiento de las mascotas”.

En esa línea, la secretaria de Salud, Natalia Nápoli, sostuvo: "Estamos muy felices, primero porque es un hito histórico para la población local de Quilmes y la idea de acercar a la gente no solo la salud humana, sino de los animales domésticos que la población reclama y necesita, porque la privada es muy costosa. Es una inversión 100% municipal con mejora de las instalaciones de mobiliario, de personal, aumento de empleados y eso mejora la atención del Municipio a la comunidad, gracias a la escucha que tiene la intendenta Mayra Mendoza”.

La obra, que cuenta con un espacio de 600m2, tiene dos tipos de sala de espera, 4 consultorios, 3 recepciones diferenciadas y quirófano con sala de pre y post, entre otros servicios. De esta manera se conformó el Polo Distrito Amigable en Don Bosco, donde se concentra la atención de veterinaria, zoonosis y el vivero municipal, con el objetivo de continuar con el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas.

También formaron parte de la actividad las secretarias y los secretarios de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio; de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez; de Mujeres, Diversidades y DDHH, Bárbara Cocimano; de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio; las subsecretarias y los subsecretarios de Zoonosis y Protección Animal, Pamela Dreher; de Obras, Ramiro Beltrani; de Hábitat, Esteban Salaberry; la directora general de Obras e Infraestructura, Paula Benain; la directora del Parque Ambiental y Escuela de Jardinería, Enriqueta Deyá, Adriana López Leiva; su par de Arquitectura y Proyectos, Lucía Cosoy, y la presidenta del bloque de concejales de UP en el HCD local, Eva Mieri.