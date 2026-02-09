La intendenta en licencia de Quilmes, y actual diputada Bonaerense Mayra Mendoza salió al cruce ante un nuevo aumento del transporte público y cargó con artillería pesada contra el presidente Javier Milei.

“¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Para los ricos, baja del impuesto a los bienes personales y blanqueo. Para los trabajadores, tarifazos y quita de derechos laborales (mal llamada reforma). No hay que darle vueltas: acá son los de abajo los que están financiando la fiesta de los de arriba por decisión de @JMilei”, inició en sus redes sociales.

“Este plan condena a las mayorías a la pobreza y a la sociedad entera al atraso, la colonización y la violencia, porque esta miseria planificada no va a traer paz ni desarrollo”, siguió.

Y agregó: “Tenemos una enorme tarea por delante en convencer a quienes sufren las consecuencias de estas decisiones de que no es verdad que merecen el ajuste permanente y a toda la sociedad de que lo más conveniente (además de justo) es el bienestar de las mayorías”.

“Es por discutir estas cosas que @CFKArgentina paga con su injusta prisión. Por castigo y para advertirnos al resto de la dirigencia para que no intentemos lo mismo. Tenemos que seguir poniendo nuestras voces y nuestras decisiones a favor de la recuperación de ese país que supimos tener con ella”, finalizó.