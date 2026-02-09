Durante dos jornadas, el Parque de la Ciudad se transformará en un gran punto de encuentro para la cultura popular, la música y la identidad barrial, con propuestas pensadas para compartir en familia y con amigos. La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Quilmes junto a Abuelas de Plaza de Mayo.

La celebración se enmarca en una fecha de especial significación histórica y cultural, al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar que dio inicio a la última dictadura y 15 años de la restitución de los feriados de carnaval, impulsada en 2011 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las actividades incluirán presentaciones de murgas locales, espacios con muestras y contenidos vinculados a la memoria, puestos de emprendedores, juegos para las infancias y un patio gastronómico con precios accesibles.

El domingo 15 se presentarán Aire Jujeño, Alaroyé, Prisioneros del Carnaval, Los Auténtikos de Quilmes, Los Magníficos de Solano, Viciosos de la Alegría, Los Fabulosos de Quilmes, Piantados y Soñadores, Salta Violeta y Los Buscas de la Alegría.

Mientras que el lunes 16, será el cierre de la celebración con la presentación de la murga Agarrate Catalina. Previamente, actuarán Clave Pulpo, Las y los Apasionados, Alegres Murgueros, Cazadores de Utopías, Alegría de Itatí, Los Duendes del Sur, Soy de los Tuyos, Espuma de Carnaval y Capitanes del Espacio.

Corsos barriales

En paralelo, durante los fines de semana de febrero continuará el cronograma de corsos barriales organizado por el Colectivo de Murgas en distintos barrios de Quilmes, fortaleciendo la presencia del carnaval en cada rincón de la ciudad.

Las murgas que encabezan los corsos son: Espuma de Carnaval, Soy de los Tuyos, Los Fabulosos de Quilmes, Prisioneros del Carnaval, Piantados Soñadores, Los Buscas de la Alegría, Salta Violeta, Cazadores de Utopía, Las y los Apasionados de Quilmes, Los Duendes del Sur, Capitanes del Espacio, Los Magníficos de Solano, Alegría de Itatí, Los Viciosos, Los Auténtikos de Quilmes y Los Kilmes.