En la 25° edición del Cosquín Rock, el Escenario Sur de la mano de Quilmes contará con la presencia de artistas como Ciro y Los Persas, Divididos, Las Pelotas, Guasones, entre otros. Además, la marca presentará un espacio icónico dentro del festival en el cual se podrá vivir la experiencia de “ser argentino”

La cerveza de las pasiones de los argentinos pisa fuerte en Córdoba para el Cosquín Rock 2026, que se realizará el próximo 14 y 15 de febrero. Este año Quilmes monta un espacio dónde no solo se podrá disfrutar de una cerveza bien fría, sino que también habrá metegoles, banderas para personalizar, entre varias otras sorpresas para vivir la experiencia de ser argentino.

Sponsoreado por Quilmes, el Escenario Sur, el más rockero del festival, recibirá el sábado 14 de febrero a Las Pelotas, Ciro y Los Persas, entre otros reconocidos artistas. Mientras que el domingo 15 se subirán al escenario Divididos, Guasones, Pappo x Juanse entre muchas otras bandas emblemáticas.

Para reforzar su impronta única a la hora de brindar experiencias, la marca ofrecerá a los fanáticos la posibilidad de disfrutar de la tradicional Quilmes Clásica, Stout e IPA, junto con su variedad sin alcohol, en todo el predio del festival, siempre para mayores de 18 años. De este modo, los asistentes podrán vivir la música y compartir momentos con amigos mientras disfrutan de su cerveza favorita.

"Cosquín Rock se ha convertido en un clásico del rock argentino: banderas, camisetas de fútbol, amigos, la mejor música, realmente lo tiene todo, sólo una Quilmes puede hacer mejor ese momento”, comenta Chapa Lofiego, director de marca Quilmes. “Quilmes es más que una cerveza, es la pasión por todas estas cosas que nos hacen argentinos” agregó el directivo.

La marca ya acompañó este año los festivales nacionales del Chamamé en Corrientes, de la Confluencia en Neuquén, y estará presente también a fin de mes en la Serenata a Cafayate en tierras salteñas.

Todas las iniciativas de la marca en Cosquín Rock son para mayores de 18 años.

Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes

Cervecería y Maltería Quilmes es una compañía con 135 años en la Argentina que crece junto a su ecosistema. Impulsa y dinamiza el crecimiento económico, social y ambiental del país a través de una agroindustria federal, local y regional que va desde la semilla hasta la botella.Elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, vinos, sidras, espumantes, energizantes, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas líderes como PepsiCo, Nestlé, RedBull y Bodegas Cuvillier. De cara a sus consumidores desarrolló Ta Da, la aplicación de envío de bebidas número 1 de Argentina, y de cara a sus clientes, BEES, la plataforma B2B que renueva la experiencia de compra y mejora el negocio de sus puntos de venta en todo el país a través de la inclusión digital.

La compañía cuenta con más de 5.000 empleados directos en toda la Argentina, además de 10 plantas productivas incluyendo cervecerías y plantas de gaseosas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 fábrica de tapas, 9 oficinas regionales de venta y 9 centros de distribución. Además, trabaja con una red de más de 6.000 proveedores PyME y 135 distribuidores abasteciendo más de 300.000 puntos de venta en todo el país.

Desde 2019 es la primera compañía de consumo masivo en migrar su matriz energética a 100% renovable.