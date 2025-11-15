Es el promedio de las localidades relevadas. El intermensual ascendió 0,8% y un adulto necesitó $159.852 para no cruzar la línea de indigencia. Con respecto al SMVM, hace 27 meses que no alcanza a cubrir todo el mes.

La Fundación COLSECOR presentó el informe de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contempla precios registrados en 28 localidades medianas y pequeñas de seis provincias del interior del país.

De este trabajo, cuya frecuencia es mensual, se desprende que en octubre un adulto necesitó $159.852 para cubrir sus necesidades básicas alimentarias. Ese valor determina la línea de indigencia. La suba intermensual fue del 0,8%, mientras que el incremento acumulado en el año alcanzó el 19,1%. En tanto, el interanual (octubre 2024 - octubre 2025) se ubicó en 21,4%.

El proyecto es realizado junto a Cooperativas de Servicios Públicos, y los resultados indicaron que para una familia tipo (cuatro integrantes) la Canasta Básica fue de $ 493.942, mientras que en el caso de un núcleo familiar integrado por dos y tres personas, los valores ascendieron a $239.778 y $393.236 respectivamente. Para hogares conformados por cinco integrantes, el total ascendió a $519.519.Al analizar el informe, el economista Gerardo Sánchez, asesor de la Fundación COLSECOR, indicó que “luego del salto ocurrido en septiembre este mes regresa a la dinámica anterior de cifras intermensuales cercanas al 1%. A partir de esto se observa que las turbulencias cambiarias iniciadas en septiembre tuvieron poco impacto en el costo de la CBA. De hecho, desde agosto hasta octubre el costo de la CBA bajó un 4% en dólares aproximadamente. Dentro de los productos se destacan la suba del aceite y el pan y algunos que subieron por cuestiones estacionales como la cebolla, la mandarina y la pera. Mientras que se observa una baja en el precio del café, que está íntimamente relacionado a la cotización del dólar. Por otra parte, el precio del bloque de carne vacuna, se mantuvo prácticamente sin alteraciones lo que ayudó a mantener el costo de la CBA, dado su peso en la misma”.

Relación entre la CBA y el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El informe incorpora también la evolución de la relación entre la CBA y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y el ingreso mínimo cubre solo 20 días de alimentación básica de un hogar tipo. Así se observa que hace 27 meses que no alcanza a cubrir todo el mes.

El informe que presenta mensualmente la Fundación COLSECOR compara también los resultados con otras mediciones de la Canasta Básica que se realizan en el país. De esta forma, en septiembre, la Canasta Básica presentada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para un adulto equivalente fue de $245.573, mientras que en el Gran Buenos Aires (INDEC) alcanzó los $170.788. La medición de la Fundación COLSECOR se ubicó en $158.615, en Tucumán se registró un total de $154.386 y en Mendoza, $141.160.

Canasta Básica Alimentaria

El proyecto que impulsa la Fundación COLSECOR desde junio de 2021 se propone generar información y profundizar el conocimiento sobre pequeñas y medianas localidades de nuestro país. A través de esta iniciativa, coordinada por la socióloga Natalia Calcagno, cada lugar puede conocer el nivel de ingresos que necesita un habitante para cubrir sus necesidades básicas, valor que determina la línea de indigencia.

Para medir la Canasta Básica Alimentaria se registran los precios del conjunto de alimentos que establece el INDEC. La medida de referencia utilizada por el instituto se define por los requerimientos calóricos mensuales de un adulto equivalente, hombre de 30 a 60 años de actividad moderada.

Fundación COLSECOR

La Fundación Colsecor nació en 2018 con el fin de promover a la Economía Social como factor de desarrollo para las localidades donde las cooperativas de prestación de servicios audiovisuales y digitales se encuentran insertas. Sus principales ejes de trabajo están relacionados a la investigación y producción de conocimiento de pueblos y ciudades Argentinas, capacitación y desarrollo local. Su presidente honorario es José "Pepe" Mujica.

COLSECOR es una integración de cooperativas y Pymes que, desde 1995, reúne a entidades que prestan servicios de televisión por cable y telecomunicaciones en más de 300 comunidades de Argentina.