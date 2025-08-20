A través del programa “Avellaneda Conectada”, más de 3700 chicos y chicas recibieron su computadora personal.Durante la jornada, también se brindaron servicios donde los estudiantes pudieron realizar aptos físicos y psicológicos.Las autoridades dialogaron con lxs jóvenes y sus familias. También recorrieron la muestra de educación tecnológica, que contó con la participación de las escuelas: EES 28 / 25 / 23 / 5 / 6 / 24; EEST 2 y 5; San Vicente De Paul; Juana Manso; San Ignacio; Inmaculada Concepción y Sopeña.De la actividad participaron la candidata a diputada provincial Romina Barreiro; la candidata a concejala Claudia Colaso; y la subsecretaria de Desarrollo Social local, Paula Bonetti.