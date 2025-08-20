La intendenta Magdalena Sierra y el candidato a primer concejal por Fuerza Patria Avellaneda, Jorge Ferraresi, encabezaron en el Parque La Estación la entrega de netbooks a estudiantes que cursan sexto año de secundaria y séptim e técnica en escuelas públicas y 100% subvencionadas.
A través del programa “Avellaneda Conectada”, más de 3700 chicos y chicas recibieron su computadora personal.
Durante la jornada, también se brindaron servicios donde los estudiantes pudieron realizar aptos físicos y psicológicos.
Las autoridades dialogaron con lxs jóvenes y sus familias. También recorrieron la muestra de educación tecnológica, que contó con la participación de las escuelas: EES 28 / 25 / 23 / 5 / 6 / 24; EEST 2 y 5; San Vicente De Paul; Juana Manso; San Ignacio; Inmaculada Concepción y Sopeña.
De la actividad participaron la candidata a diputada provincial Romina Barreiro; la candidata a concejala Claudia Colaso; y la subsecretaria de Desarrollo Social local, Paula Bonetti.
A través del programa “Avellaneda Conectada”, más de 3700 chicos y chicas recibieron su computadora personal.
Durante la jornada, también se brindaron servicios donde los estudiantes pudieron realizar aptos físicos y psicológicos.
Las autoridades dialogaron con lxs jóvenes y sus familias. También recorrieron la muestra de educación tecnológica, que contó con la participación de las escuelas: EES 28 / 25 / 23 / 5 / 6 / 24; EEST 2 y 5; San Vicente De Paul; Juana Manso; San Ignacio; Inmaculada Concepción y Sopeña.
De la actividad participaron la candidata a diputada provincial Romina Barreiro; la candidata a concejala Claudia Colaso; y la subsecretaria de Desarrollo Social local, Paula Bonetti.