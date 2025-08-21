El próximo sábado 23 de agosto a las 20:30 hs, el histórico living de la Casa del Maestro Roberto de Vicenzo se vestirá de gala para recibir un encuentro tanguero de primer nivel. El aclamado cantor Guillermo Fernández, celebrando sus 60 años de trayectoria con el tango, se presentará en un formato íntimo y único junto al extraordinario guitarrista César Angeleri.

La velada, que promete ser inolvidable, abrirá con la música del gran Leandro Abeijón, quien dará una cálida bienvenida a pura milonga surera.

Conocido afectuosamente como "Guillermito", Guillermo Fernández ha forjado una carrera impresionante desde su debut a los cinco años en Canal 7. Su paso por "Grandes valores del tango" lo formó de la mano de figuras legendarias como Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche, consolidándolo como una de las voces más destacadas del género. A lo largo de su trayectoria, ha explorado distintos géneros, protagonizado obras como "María de Buenos Aires" de Piazzolla y Ferrer, y recibido múltiples reconocimientos, incluyendo el prestigioso Premio Konex y varios Premios Gardel.

Detalles del evento:

Lugar: Casa del Maestro Roberto de Vicenzo.

Artistas: Guillermo Fernández (voz), César Angeleri (guitarra) y Leandro Abeijón (milonga surera).

Guillermo Fernández (voz), César Angeleri (guitarra) y Leandro Abeijón (milonga surera). Entradas: Capacidad limitada. Anticipadas por $20.000 mediante transferencia a casamaestro (Cesar Adrian Pallotti), enviando el comprobante al 11 2604-2608. En puerta $25.000.

Un evento imperdible para los amantes del tango, la música de raíz y las historias de vida de los grandes artistas argentinos.