Se viene la SextaFiesta de la Pasta en el De Vicenzo de Berazategui.
Un mediodía especial donde la música y la tradición se encuentran.
Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo
Calle 148 y 18 – Berazategui
Domingo 24 de Agosto – 13 hs
Guillermo Conigliaro – TANGO Trío
con:
Maximiliano Agüero – Dirección y guitarra
Pablo Suárez – Guitarra
Sebastián Agüero – Bandoneón
✨ Invitados especiales: La Clave Candombera
Una jornada para disfrutar de la pasta, el tango, el candombe y el calor de nuestra gente. ¡Los esperamos