Se viene la SextaFiesta de la Pasta en el De Vicenzo de Berazategui.

Un mediodía especial donde la música y la tradición se encuentran.

Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo

Calle 148 y 18 – Berazategui

Domingo 24 de Agosto – 13 hs

Guillermo Conigliaro – TANGO Trío

con:

Maximiliano Agüero – Dirección y guitarra

Pablo Suárez – Guitarra

Sebastián Agüero – Bandoneón

✨ Invitados especiales: La Clave Candombera

Una jornada para disfrutar de la pasta, el tango, el candombe y el calor de nuestra gente. ¡Los esperamos