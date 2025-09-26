A sala llena, con todo su repertorio y un regalo para Quilmes, se presentó el folclorista Sergio Galeguillo en el Teatro Cervantes.

El reconocido cantautor riojano, Sergio Galleguillo, tuvo su noche mágica en la ciudad de Quilmes, con un Teatro Cervantes colmado, que en pocos días, agotó todos las localidades.

Paseando por todo su repertorio durante dos horas de show, con temas que ya son himnos y emblemas de nuestra tierra para sus seguidores, Galleguillo, fiel a su característica humildad subió al escenario a varios de sus seguidores para que compartieran y cantaran con él algunos temas junto a su increíble banda, compuesta en total por 9 personas. Además agradeció a su amigo Manu Rios, dueño de la Parrilla 'La Casa de Manu', quien fue uno de los artífices de esta presentación quilmeña, además compartió temas y algunas anécdotas arriba del escenario.

Estuvo también presente, la intendenta de Quulmes, Mayra Mendoza, quien posteó: "Hermosa noche de folclore, arte e identidad quilmeña de la mano de Sergio Galleguillo en el Teatro Cervantes. Gracias, La Casa de Manu".

Galleguillo, convertido en referente indiscutido de la música argentina desde hace tiempo, no dejó pasar la oportunidad para presentar una canción de dedicada a Quilmes, lugar donde conoció el amor, amigos y una ciudad que empezó a amar.

Esta presentación es parte de una gira por otros escenarios del Conurbano.

Galleguillo, nacido el 22 de enero de 1969 en La Rioja, se caracteriza por su estilo alegre, festivo y profundamente arraigado en las tradiciones de su tierra. A lo largo de su carrera, supo ganarse el corazón del público con su carisma y su inconfundible impronta, consolidándose como uno de los cantores más populares del folklore contemporáneo.