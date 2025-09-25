El domingo 12 de octubre, Berazategui será sede del 3er Gran Premio Argentino Ríos, una histórica carrera en circuito callejero organizada por la Peña Ciclista del Vidrio, en articulación con la Municipalidad de Berazategui y con impulso del intendente Juan José Mussi. El punto de encuentro será en Avenida Mitre y calle 5, a partir de las 8.30. Y la competencia se extenderá a lo largo de Av. Mitre entre Av. Varela y la Plazoleta de los Autonomistas (calle 7).

Los y las ciclistas federados que deseen participar pueden inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/hp4MNwfrnyMPuszm8 . Asimismo, los vecinos y vecinas están invitados a acercarse como espectadores y disfrutar de este gran evento, con acceso libre y gratuito.

Adrián Di Nucci, colaborador de la Peña Ciclista del Vidrio de Berazategui, explicó: “Argentino Ríos fundó esta Peña el 2 de agosto de 1972. El objetivo para el próximo 12 de octubre es homenajearlo con la carrera que tendrá el mismo circuito que él utilizaba y donde se hizo la última competencia hace 11 años”.

Además, indicó: “La inscripción es para ciclistas de distintas categorías. También, los vecinos son convocados como espectadores para disfrutar este evento social y ciudadano, como hace años, y recordar la historia de Berazategui. La Municipalidad nos ha invitado a realizar este evento homenaje a Argentino Ríos porque el intendente Mussi fue su amigo y lo ayudó, desde el principio, con la fundación de la Peña. A nosotros ahora nos acompaña con la organización del evento”.

Asimismo, Marisa Santone, colaboradora de la Peña Ciclista del Vidrio y de la Peña Mujeres Ciclistas Libres del Sur, comentó: “Esta carrera federada tiene algo en particular: homenajear a un gran emblema del ciclismo de la zona sur, como lo fue Argentino Ríos. Crecimos en la bici con él, fue un gran trabajador social del ciclismo. Invitamos al vecino y la vecina de Berazategui y partidos aledaños con su equipo de mate a disfrutar de un espectáculo en el que van a encontrar a los mejores exponentes del ciclismo, como los campeones argentinos, los panamericanos, la Selección Argentina, los chicos de Jadar y la Selección Bonaerense. También los grandes equipos que tiene la Argentina, como el Sindicato Argentino de la Televisión y los Municipios de Chivilcoy y de Lanús”.