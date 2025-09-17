El próximo fin de semana -20 y 21 de septiembre- se realizará en el Micro Estadio de Argentino de Quilmes, el Torneo Sudamericano "Papa Francisco" de artes marciales para chicos y mayores con en el que participarán representantes de Argentina, Chile, Uruguay y muchos de los centros de nuestra ciudad.

Por primera vez el torneo incluirá categorías para personas con capacidades diferentes que -dentro de programas de inclusión- han desarrollado habilidades suficientes para practicar este deporte e incluso han participado en competencias tanto en Quilmes como en otros distritos del GBA.

También se ha incluido la disciplina de Arquería Marcial en esta edición del campeonato.