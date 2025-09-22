La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó un operativo integral de limpieza que se llevó adelante en el barrio Villa Argentina, en la zona de La Colonia, de Quilmes Oeste, en la intersección de Vicente López y Amoedo, en el marco del programa Quilmes Limpio, una política de gestión que tiene como objetivo una ciudad limpia y sustentable.

"Estamos acá en Villa Argentina, en nuestro barrio cervecero, donde realizamos tareas de desmalezado, limpieza, también de poda, aquí desde Amoedo hasta Laprida y desde Vicente López hasta Andrés Baranda. Todos los lunes llevamos adelante operativos integrales de esta base operativa de Servicios Públicos para poder brindar una mejor atención a nuestros vecinos y vecinas", sostuvo Mayra.

"Nosotros trabajamos todos los días desde que asumimos, desde que tenemos la responsabilidad de gobernar este municipio en diciembre de 2019 y lo haremos así hasta el último día en que los vecinos nos otorguen la confianza de trabajar con este municipio. El 7 de septiembre hemos ganado las elecciones porque los vecinos respaldan esta gestión y el trabajo diario, y porque le ponen un freno a Milei en las urnas", aseguró.

Y subrayó: "El 26 de octubre tenemos que seguir eligiendo estos proyectos de trabajo y tenemos que frenar a Milei en la Cámara de Diputados de la Nación, y esto es votando a Jorge Taiana, el representante de Fuerza Patria. En la boleta van a encontrar una banderita argentina, que es la que llevamos en el corazón y representa el único modelo de país que puede reparar el daño que hizo Macri y que está haciendo Milei".

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García destacó que en la zona se estuvieron efectuando tareas de barrido, reparación de luminarias, bacheo y saneamiento. Las tareas las llevaron adelante 30 trabajadores de distintas áreas del Municipio y de la Base Operativa La Colonia, en conjunto con la Regional Quilmes Centro, desplegados con 3 camiones volcadores, 4 desmalezadoras, minibarredora, retropala y sopladora.

En tanto, también durante la jornada se realizó otro operativo de limpieza simultáneo con una cuadrilla de 20 trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos, sobre la avenida Montevideo, entre Camino General Belgrano y Mauriño, del barrio IAPI de Bernal Oeste, donde se procedió a la recolección de microbasurales y montículos, y tareas de desmalezado y barrido, utilizando 3 camiones, 4 desmalezadoras, minibarredora, retropala y sopladora.