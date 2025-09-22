La Municipalidad de Berazategui informa que estafadores se hacen pasar por empleados de la Comuna ofreciendo hacer veredas a cambio de dinero en la zona de los Barrios La Loma y Santa Rosa.

Se trata de una estafa, ya que los empleados del Municipio no están autorizados a cobrar por ningún servicio.

En caso de recibir la visita de estos estafadores, se solicita a los vecinos y vecinas hacer inmediatamente la denuncia al Centro de Operaciones Municipales (COM), las 24 horas: 0800-999-2525/0247; o en la Comisaría más cercana.