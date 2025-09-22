El Partido Justicialista de Quilmes invita a la actividad que realizará con motivo de conmemorar los 70 años desde el Golpe de Estado de 1955 contra el presidente Juan Domingo Perón y “contra nuestro pueblo en su conjunto”.

“Tal ataque, autoproclamado ‘Revolución Libertadora’ abrió un período de oscuridad en nuestra historia y dejó una serie de compañeros/as fusilados/as, torturados/as y proscriptos/as. Entre los mismos se encuentra nuestro intendente peronista en funciones durante el 1955, Armando Bucich, quien fue detenido injustamente, así como proscripto e impedido de ejercer la docencia y su enorme tarea de reconstrucción de nuestra historia”, señalaron.

En la actividad compartirán documentación histórica, recuerdos, reflexiones acerca del Golpe de Estado del 1955 desde una perspectiva local “en memoria del compañero e Intendente Armando Bucich. Recuperaremos su biografía política y su legado con material de archivo y fotografías. A la vez, daremos voz a referentes y familiares de las víctimas de aquel momento”.

El evento será el Salón de los Espejos de la Casa de las Culturas ubicada en Av. Rivadavia 383, Quilmes, el día jueves 25/09/2025 a las 18 horas.