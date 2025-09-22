Se inicia el juicio por la muerte de Bastián Escalante, el niño de 10 años que fue asesinado en julio de 2024 durante un tiroteo en la localidad bonaerense de Wilde.

El debate se realizará en el Tribunal Criminal N°4 de Avellaneda, ubicado en las calles Carlos Pellegrini y Mariano Ferreyra, y se extenderá a lo largo de tres jornadas.

El imputado es el policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo, acusado de disparar en plena vía pública mientras se enfrentaba a delincuentes que intentaban robarle la moto, dos de esos disparos impactaron en el cuerpo del niño, que murió en los brazos de su madre.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, mientras que la fiscal de juicio será Mariela Montero. García Tonzo llega al debate imputado por homicidio con dolo eventual.

La querella, representada por el abogado Matías Morla, solicita la pena de prisión perpetua por homicidio agravado por el uso de arma y por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad.